Інформація щодо ціни Eva AI Companion (EVA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,18% Зміна ціни (1 дн.) +0,92% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,07%

Актуальна ціна Eva AI Companion (EVA) становить --. За останні 24 години EVA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EVA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EVA змінився на -0,18% за останню годину, +0,92% за 24 години та на +3,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Eva AI Companion (EVA)

Ринкова капіталізація $ 6,78K$ 6,78K $ 6,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,78K$ 6,78K $ 6,78K Циркуляційне постачання 999,51M 999,51M 999,51M Загальна пропозиція 999 514 526,731575 999 514 526,731575 999 514 526,731575

Поточна ринкова капіталізація Eva AI Companion — $ 6,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EVA — 999,51M, зі загальною пропозицією 999514526.731575. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,78K.