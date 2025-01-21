Сьогоднішня ціна Euruka Tech (ERC-AI)

Поточна ціна Euruka Tech (ERC-AI) сьогодні становить 0.0022998 USD з ринковою капіталізацією $ 229.98K USD. Ціна ERC-AI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Euruka Tech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.03K USD

- зміна ціни Euruka Tech протягом дня — -27.17%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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