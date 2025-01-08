Ціна Europe Fantasy League (EUFT)
Поточна ціна Europe Fantasy League (EUFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.62K USD. Ціна EUFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Europe Fantasy League:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Europe Fantasy League протягом дня — -2.46%
- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Europe Fantasy League до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Europe Fantasy League до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Europe Fantasy League до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Europe Fantasy League до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.46%
|30 днів
|$ 0
|-30.69%
|60 днів
|$ 0
|-75.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Europe Fantasy League: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.46%
-23.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Europe Football Fantasy(EUFT), a revolutionary platform designed for soccer fans around the world. This game uses a fantasy soccer theme to gamify token earning, making the experience both fun and rewarding. Users can earn tokens by participating in daily missions and inviting friends, which allows them to acquire team flags essential for token minting. Europe Football Fantasy offers a simple yet powerful token mining platform, creating a unique space where soccer enthusiasts can turn their passion into tangible rewards.
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