Сьогоднішня ціна Europe Fantasy League (EUFT)

Поточна ціна Europe Fantasy League (EUFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.62K USD. Ціна EUFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Europe Fantasy League:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Europe Fantasy League протягом дня — -2.46%

- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD

Отримуйте оновлення цін EUFT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EUFT.