Токеноміка EUROe Stablecoin (EUROE) Дізнайтеся ключову інформацію про EUROe Stablecoin (EUROE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EUROe Stablecoin (EUROE) What is EUROe? EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance. EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority. How Many EUROe Are There in Circulation? EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe. Who Is the Founder of EUROe? The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company. Where Can I Buy EUROe? EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance. Офіційний вебсайт: https://euroe.com/ Купити EUROE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EUROe Stablecoin (EUROE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EUROe Stablecoin (EUROE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 249,41K $ 249,41K $ 249,41K Загальна пропозиція: $ 212,41K $ 212,41K $ 212,41K Циркуляційна пропозиція: $ 212,41K $ 212,41K $ 212,41K FDV (повністю розведена вартість): $ 249,41K $ 249,41K $ 249,41K Історичний максимум: $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Історичний мінімум: $ 0,817603 $ 0,817603 $ 0,817603 Поточна ціна: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Дізнайтеся більше про ціну EUROe Stablecoin (EUROE)

Токеноміка EUROe Stablecoin (EUROE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EUROe Stablecoin (EUROE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EUROE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EUROE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EUROE, досліджуйте ціну токена EUROE в реальному часі!

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