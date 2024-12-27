Сьогоднішня ціна EUROe Stablecoin (EUROE)

Поточна ціна EUROe Stablecoin (EUROE) сьогодні становить 1.042 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна EUROE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EUROe Stablecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.92K USD

- зміна ціни EUROe Stablecoin протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 1.16M USD

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