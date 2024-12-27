Ціна EurocoinToken (ECTE)
Поточна ціна EurocoinToken (ECTE) сьогодні становить 0.095979 USD з ринковою капіталізацією $ 522.10K USD. Ціна ECTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EurocoinToken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.19 USD
- зміна ціни EurocoinToken протягом дня — +0.94%
- циркуляційна пропозиція – 5.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EurocoinToken до USD становила $ +0.00089373.
За останні 30 днів зміна ціни EurocoinToken до USD становила $ -0.0244906830.
За останні 60 днів зміна ціни EurocoinToken до USD становила $ +0.0023836096.
За останні 90 днів зміна ціни EurocoinToken до USD становила $ +0.00583649478907771.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00089373
|+0.94%
|30 днів
|$ -0.0244906830
|-25.51%
|60 днів
|$ +0.0023836096
|+2.48%
|90 днів
|$ +0.00583649478907771
|+6.47%
Останній аналіз цін EurocoinToken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
+0.94%
+13.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets.
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