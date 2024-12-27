Сьогоднішня ціна EurocoinToken (ECTE)

Поточна ціна EurocoinToken (ECTE) сьогодні становить 0.095979 USD з ринковою капіталізацією $ 522.10K USD. Ціна ECTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EurocoinToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.19 USD

- зміна ціни EurocoinToken протягом дня — +0.94%

- циркуляційна пропозиція – 5.44M USD

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