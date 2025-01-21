Сьогоднішня ціна EURO3 (EURO3)

Поточна ціна EURO3 (EURO3) сьогодні становить 1.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EURO3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EURO3:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.15 USD

- зміна ціни EURO3 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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