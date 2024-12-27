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Ціна Euro Tether (EURT)

USD

Графік ціни Euro Tether (EURT) в реальному часі

$1.04
$1.04$1.04
+0.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Euro Tether (EURT)

Поточна ціна Euro Tether (EURT) сьогодні становить 1.04 USD з ринковою капіталізацією $ 26.66M USD. Ціна EURT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Euro Tether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63M USD
- зміна ціни Euro Tether протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 25.64M USD

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Цінові показники Euro Tether (EURT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Euro Tether до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Euro Tether до USD становила $ -0.0089506560.
За останні 60 днів зміна ціни Euro Tether до USD становила $ -0.0357730880.
За останні 90 днів зміна ціни Euro Tether до USD становила $ -0.055663112642133.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0.01%
30 днів$ -0.0089506560-0.86%
60 днів$ -0.0357730880-3.43%
90 днів$ -0.055663112642133-5.08%

Аналіз цін Euro Tether (EURT)

Останній аналіз цін Euro Tether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

+0.31%

+0.01%

+0.23%

Ринкова інформація Euro Tether (EURT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 26.66M
$ 26.66M$ 26.66M

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

25.64M
25.64M 25.64M

Що таке Euro Tether ( EURT)

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Ресурс Euro Tether (EURT)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

EURT до місцевих валют

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