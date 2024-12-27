Сьогоднішня ціна Euro Tether (EURT)

Поточна ціна Euro Tether (EURT) сьогодні становить 1.04 USD з ринковою капіталізацією $ 26.66M USD. Ціна EURT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Euro Tether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63M USD

- зміна ціни Euro Tether протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 25.64M USD

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