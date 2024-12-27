Ціна Euro Tether (EURT)
Поточна ціна Euro Tether (EURT) сьогодні становить 1.04 USD з ринковою капіталізацією $ 26.66M USD. Ціна EURT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Euro Tether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63M USD
- зміна ціни Euro Tether протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 25.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Euro Tether до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Euro Tether до USD становила $ -0.0089506560.
За останні 60 днів зміна ціни Euro Tether до USD становила $ -0.0357730880.
За останні 90 днів зміна ціни Euro Tether до USD становила $ -0.055663112642133.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ -0.0089506560
|-0.86%
|60 днів
|$ -0.0357730880
|-3.43%
|90 днів
|$ -0.055663112642133
|-5.08%
Останній аналіз цін Euro Tether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
+0.01%
+0.23%
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