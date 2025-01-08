Ціна EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

USD

Графік ціни EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) в реальному часі

$1.22
$1.22$1.22
-0.40%(1D)

Сьогоднішня ціна EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

Поточна ціна EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) сьогодні становить 1.22 USD з ринковою капіталізацією $ 60.06K USD. Ціна ERY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EURe Real Yield Morpho Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни EURe Real Yield Morpho Vault протягом дня — -0.43%
- циркуляційна пропозиція – 49.22K USD

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Цінові показники EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EURe Real Yield Morpho Vault до USD становила $ -0.005384674332255.
За останні 30 днів зміна ціни EURe Real Yield Morpho Vault до USD становила $ -0.0267037260.
За останні 60 днів зміна ціни EURe Real Yield Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EURe Real Yield Morpho Vault до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.005384674332255-0.43%
30 днів$ -0.0267037260-2.18%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

Останній аналіз цін EURe Real Yield Morpho Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

-0.00%

-0.43%

+1.75%

Ринкова інформація EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 60.06K
$ 60.06K$ 60.06K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

49.22K
49.22K 49.22K

Що таке EURe Real Yield Morpho Vault ( ERY)

EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

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Ресурс EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

Офіційний вебсайт

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