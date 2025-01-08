Ціна EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)
Поточна ціна EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) сьогодні становить 1.22 USD з ринковою капіталізацією $ 60.06K USD. Ціна ERY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EURe Real Yield Morpho Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни EURe Real Yield Morpho Vault протягом дня — -0.43%
- циркуляційна пропозиція – 49.22K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EURe Real Yield Morpho Vault до USD становила $ -0.005384674332255.
За останні 30 днів зміна ціни EURe Real Yield Morpho Vault до USD становила $ -0.0267037260.
За останні 60 днів зміна ціни EURe Real Yield Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EURe Real Yield Morpho Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.005384674332255
|-0.43%
|30 днів
|$ -0.0267037260
|-2.18%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EURe Real Yield Morpho Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.43%
+1.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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