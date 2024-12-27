Ціна EURC (EURC)
Поточна ціна EURC (EURC) сьогодні становить 1.041 USD з ринковою капіталізацією $ 89.87M USD. Ціна EURC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EURC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.87M USD
- зміна ціни EURC протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 86.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EURC до USD становила $ +0.00161665.
За останні 30 днів зміна ціни EURC до USD становила $ -0.0093370413.
За останні 60 днів зміна ціни EURC до USD становила $ -0.0390312540.
За останні 90 днів зміна ціни EURC до USD становила $ -0.0753561196797682.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00161665
|+0.16%
|30 днів
|$ -0.0093370413
|-0.89%
|60 днів
|$ -0.0390312540
|-3.74%
|90 днів
|$ -0.0753561196797682
|-6.75%
Останній аналіз цін EURC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.16%
+0.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency.
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