Сьогоднішня ціна EURA (EURA)

Поточна ціна EURA (EURA) сьогодні становить 1.04 USD з ринковою капіталізацією $ 20.05M USD. Ціна EURA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EURA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.20K USD

- зміна ціни EURA протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 19.30M USD

Отримуйте оновлення цін EURA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EURA.