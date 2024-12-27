Ціна EURA (EURA)
Поточна ціна EURA (EURA) сьогодні становить 1.04 USD з ринковою капіталізацією $ 20.05M USD. Ціна EURA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EURA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.20K USD
- зміна ціни EURA протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 19.30M USD
Отримуйте оновлення цін EURA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EURA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EURA до USD становила $ -0.000181682963079.
За останні 30 днів зміна ціни EURA до USD становила $ -0.0095583280.
За останні 60 днів зміна ціни EURA до USD становила $ -0.0512436080.
За останні 90 днів зміна ціни EURA до USD становила $ -0.075146204493418.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000181682963079
|-0.01%
|30 днів
|$ -0.0095583280
|-0.91%
|60 днів
|$ -0.0512436080
|-4.92%
|90 днів
|$ -0.075146204493418
|-6.73%
Останній аналіз цін EURA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
-0.01%
+0.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EURA до AUD
A$1.6744
|1 EURA до GBP
￡0.8216
|1 EURA до EUR
€0.9984
|1 EURA до USD
$1.04
|1 EURA до MYR
RM4.6488
|1 EURA до TRY
₺36.6288
|1 EURA до JPY
¥164.06
|1 EURA до RUB
₽111.02
|1 EURA до INR
₹88.9928
|1 EURA до IDR
Rp16,774.1912
|1 EURA до PHP
₱60.5176
|1 EURA до EGP
￡E.52.9048
|1 EURA до BRL
R$6.4272
|1 EURA до CAD
C$1.4976
|1 EURA до BDT
৳124.072
|1 EURA до NGN
₦1,609.8992
|1 EURA до UAH
₴43.5344
|1 EURA до VES
Bs53.04
|1 EURA до PKR
Rs289.0472
|1 EURA до KZT
₸538.0232
|1 EURA до THB
฿35.3496
|1 EURA до TWD
NT$34.164
|1 EURA до CHF
Fr0.936
|1 EURA до HKD
HK$8.0704
|1 EURA до MAD
.د.م10.4624