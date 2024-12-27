Ціна EUR CoinVertible (EURCV)
Поточна ціна EUR CoinVertible (EURCV) сьогодні становить 1.039 USD з ринковою капіталізацією $ 41.40M USD. Ціна EURCV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EUR CoinVertible:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.85 USD
- зміна ціни EUR CoinVertible протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 39.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EUR CoinVertible до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EUR CoinVertible до USD становила $ -0.0137590614.
За останні 60 днів зміна ціни EUR CoinVertible до USD становила $ -0.0407590349.
За останні 90 днів зміна ціни EUR CoinVertible до USD становила $ -0.0781645021501526.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0137590614
|-1.32%
|60 днів
|$ -0.0407590349
|-3.92%
|90 днів
|$ -0.0781645021501526
|-6.99%
Останній аналіз цін EUR CoinVertible: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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