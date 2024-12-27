Ціна EUR CoinVertible (EURCV)

USD

Графік ціни EUR CoinVertible (EURCV) в реальному часі

$1.039
$1.039$1.039
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна EUR CoinVertible (EURCV)

Поточна ціна EUR CoinVertible (EURCV) сьогодні становить 1.039 USD з ринковою капіталізацією $ 41.40M USD. Ціна EURCV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EUR CoinVertible:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.85 USD
- зміна ціни EUR CoinVertible протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 39.86M USD

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Цінові показники EUR CoinVertible (EURCV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EUR CoinVertible до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EUR CoinVertible до USD становила $ -0.0137590614.
За останні 60 днів зміна ціни EUR CoinVertible до USD становила $ -0.0407590349.
За останні 90 днів зміна ціни EUR CoinVertible до USD становила $ -0.0781645021501526.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0137590614-1.32%
60 днів$ -0.0407590349-3.92%
90 днів$ -0.0781645021501526-6.99%

Аналіз цін EUR CoinVertible (EURCV)

Останній аналіз цін EUR CoinVertible: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

--

--

+0.17%

Ринкова інформація EUR CoinVertible (EURCV)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 41.40M
$ 41.40M$ 41.40M

$ 94.85
$ 94.85$ 94.85

39.86M
39.86M 39.86M

Що таке EUR CoinVertible ( EURCV)

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Ресурс EUR CoinVertible (EURCV)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

EURCV до місцевих валют

1 EURCV до AUD
A$1.67279
1 EURCV до GBP
0.82081
1 EURCV до EUR
0.99744
1 EURCV до USD
$1.039
1 EURCV до MYR
RM4.64433
1 EURCV до TRY
36.59358
1 EURCV до JPY
¥163.90225
1 EURCV до RUB
110.91325
1 EURCV до INR
88.90723
1 EURCV до IDR
Rp16,758.06217
1 EURCV до PHP
60.45941
1 EURCV до EGP
￡E.52.85393
1 EURCV до BRL
R$6.42102
1 EURCV до CAD
C$1.49616
1 EURCV до BDT
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1 EURCV до NGN
1,608.35122
1 EURCV до UAH
43.49254
1 EURCV до VES
Bs52.989
1 EURCV до PKR
Rs288.76927
1 EURCV до KZT
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