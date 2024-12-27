Сьогоднішня ціна EUR CoinVertible (EURCV)

Поточна ціна EUR CoinVertible (EURCV) сьогодні становить 1.039 USD з ринковою капіталізацією $ 41.40M USD. Ціна EURCV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EUR CoinVertible:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.85 USD

- зміна ціни EUR CoinVertible протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 39.86M USD

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