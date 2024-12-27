Ціна EUNO (EUNO)
Поточна ціна EUNO (EUNO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.05M USD. Ціна EUNO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EUNO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.07 USD
- зміна ціни EUNO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 7.22B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EUNO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EUNO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EUNO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EUNO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+116.84%
|60 днів
|$ 0
|+134.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EUNO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EUNO is a decentralized cryptocurrency that was established in June 2018 with the aim of becoming a leading payment medium in tomorrow's cashless society. In its bid to create a sustainable and trustworthy product, EUNO stresses the importance of fair distribution, long-term stability, and ease of use. Its flagship product EUNO Pay will permit instant crypto-to-fiat mobile payments using near field communication (NFC) technology and offer a return on utilized coins through its in-development ACID protocol. EUNO is a self-funded project that endorses a participatory approach in development and strategic direction through its decentralized governance system. It is supported by an international team from diverse professional backgrounds such as software engineering, product development, finance, and marketing.
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