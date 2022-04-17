Токеноміка Etica (ETI) Дізнайтеся ключову інформацію про Etica (ETI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Etica (ETI) What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol Офіційний вебсайт: https://www.eticaprotocol.org/ Whitepaper: https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper Купити ETI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Etica (ETI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Etica (ETI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 167,48K $ 167,48K $ 167,48K Загальна пропозиція: $ 5,60M $ 5,60M $ 5,60M Циркуляційна пропозиція: $ 5,60M $ 5,60M $ 5,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 167,48K $ 167,48K $ 167,48K Історичний максимум: $ 2,8 $ 2,8 $ 2,8 Історичний мінімум: $ 0,00899131 $ 0,00899131 $ 0,00899131 Поточна ціна: $ 0,02979204 $ 0,02979204 $ 0,02979204 Дізнайтеся більше про ціну Etica (ETI)

Токеноміка Etica (ETI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Etica (ETI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ETI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETI, досліджуйте ціну токена ETI в реальному часі!

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