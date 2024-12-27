Ціна Etica (ETI)
Поточна ціна Etica (ETI) сьогодні становить 0.12592 USD з ринковою капіталізацією $ 599.37K USD. Ціна ETI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Etica:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.32K USD
- зміна ціни Etica протягом дня — +0.36%
- циркуляційна пропозиція – 4.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Etica до USD становила $ +0.00045345.
За останні 30 днів зміна ціни Etica до USD становила $ -0.0705205390.
За останні 60 днів зміна ціни Etica до USD становила $ +0.1519309166.
За останні 90 днів зміна ціни Etica до USD становила $ +0.03665117591827167.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00045345
|+0.36%
|30 днів
|$ -0.0705205390
|-56.00%
|60 днів
|$ +0.1519309166
|+120.66%
|90 днів
|$ +0.03665117591827167
|+41.06%
Останній аналіз цін Etica: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+0.36%
-28.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol
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