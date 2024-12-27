Сьогоднішня ціна Etica (ETI)

Поточна ціна Etica (ETI) сьогодні становить 0.12592 USD з ринковою капіталізацією $ 599.37K USD. Ціна ETI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Etica:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.32K USD

- зміна ціни Etica протягом дня — +0.36%

- циркуляційна пропозиція – 4.76M USD

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