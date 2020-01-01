Токеноміка Ethy AI (ETHY) Дізнайтеся ключову інформацію про Ethy AI (ETHY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ethy AI (ETHY) Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments. Офіційний вебсайт: https://ethyai.app/ Купити ETHY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ethy AI (ETHY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ethy AI (ETHY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 499,79K $ 499,79K $ 499,79K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 910,00M $ 910,00M $ 910,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 549,21K $ 549,21K $ 549,21K Історичний максимум: $ 0,00118287 $ 0,00118287 $ 0,00118287 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00054921 $ 0,00054921 $ 0,00054921 Дізнайтеся більше про ціну Ethy AI (ETHY)

Токеноміка Ethy AI (ETHY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ethy AI (ETHY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ETHY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETHY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETHY, досліджуйте ціну токена ETHY в реальному часі!

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