Сьогоднішня ціна ETHUP (ETHUP)

Поточна ціна ETHUP (ETHUP) сьогодні становить 13.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ETHUP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.53K USD

- зміна ціни ETHUP протягом дня — -1.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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