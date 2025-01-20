Ціна ETHtez (ETHTZ)
Поточна ціна ETHtez (ETHTZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ETHtez:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни ETHtez протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ETHtez до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни ETHtez до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ETHtez до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ETHtez до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
|0.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ETHtez: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ETHtez is an ETH-pegged Tezos token issued by the Tezos Stable Technologies Ltd
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