Сьогоднішня ціна ETHtez (ETHTZ)

Поточна ціна ETHtez (ETHTZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ETHtez:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни ETHtez протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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