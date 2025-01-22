Ціна Ethscriptions (ETHS)
Поточна ціна Ethscriptions (ETHS) сьогодні становить 0.238777 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethscriptions:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.24K USD
- зміна ціни Ethscriptions протягом дня — +8.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ETHS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ETHS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethscriptions до USD становила $ +0.01898295.
За останні 30 днів зміна ціни Ethscriptions до USD становила $ -0.1695783986.
За останні 60 днів зміна ціни Ethscriptions до USD становила $ -0.1993754759.
За останні 90 днів зміна ціни Ethscriptions до USD становила $ -0.8740882280708775.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01898295
|+8.64%
|30 днів
|$ -0.1695783986
|-71.01%
|60 днів
|$ -0.1993754759
|-83.49%
|90 днів
|$ -0.8740882280708775
|-78.54%
Останній аналіз цін Ethscriptions: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.40%
+8.64%
-37.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ETHS до AUD
A$0.37965543
|1 ETHS до GBP
￡0.19340937
|1 ETHS до EUR
€0.22922592
|1 ETHS до USD
$0.238777
|1 ETHS до MYR
RM1.06016988
|1 ETHS до TRY
₺8.50762451
|1 ETHS до JPY
¥37.20861991
|1 ETHS до RUB
₽23.7583115
|1 ETHS до INR
₹20.66853712
|1 ETHS до IDR
Rp3,914.37642288
|1 ETHS до PHP
₱13.97800558
|1 ETHS до EGP
￡E.12.0104831
|1 ETHS до BRL
R$1.43743754
|1 ETHS до CAD
C$0.34145111
|1 ETHS до BDT
৳28.91350693
|1 ETHS до NGN
₦370.19508526
|1 ETHS до UAH
₴10.05967501
|1 ETHS до VES
Bs13.132735
|1 ETHS до PKR
Rs66.21524987
|1 ETHS до KZT
₸124.4266947
|1 ETHS до THB
฿8.09931584
|1 ETHS до TWD
NT$7.82472229
|1 ETHS до CHF
Fr0.2148993
|1 ETHS до HKD
HK$1.85768506
|1 ETHS до MAD
.د.م2.38299446