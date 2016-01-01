Токеноміка Ethos (ETHOS) Дізнайтеся ключову інформацію про Ethos (ETHOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ethos (ETHOS) Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone. Офіційний вебсайт: https://www.ethos.io/ Whitepaper: https://www.ethos.io/whitepaper Купити ETHOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ethos (ETHOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ethos (ETHOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,64B $ 1,64B $ 1,64B FDV (повністю розведена вартість): $ 4,20M $ 4,20M $ 4,20M Історичний максимум: $ 0,02191514 $ 0,02191514 $ 0,02191514 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00084076 $ 0,00084076 $ 0,00084076 Дізнайтеся більше про ціну Ethos (ETHOS)

Токеноміка Ethos (ETHOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ethos (ETHOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ETHOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETHOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETHOS, досліджуйте ціну токена ETHOS в реальному часі!

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