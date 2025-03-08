Сьогоднішня ціна Ethos Reserve Note (ERN)

Поточна ціна Ethos Reserve Note (ERN) сьогодні становить 0.95067 USD з ринковою капіталізацією $ 188.42K USD. Ціна ERN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethos Reserve Note:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.31K USD

- зміна ціни Ethos Reserve Note протягом дня — -1.38%

- циркуляційна пропозиція – 198.19K USD

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