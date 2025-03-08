Ціна Ethos Reserve Note (ERN)
Поточна ціна Ethos Reserve Note (ERN) сьогодні становить 0.95067 USD з ринковою капіталізацією $ 188.42K USD. Ціна ERN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethos Reserve Note:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.31K USD
- зміна ціни Ethos Reserve Note протягом дня — -1.38%
- циркуляційна пропозиція – 198.19K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethos Reserve Note до USD становила $ -0.0133767084658336.
За останні 30 днів зміна ціни Ethos Reserve Note до USD становила $ -0.0578128095.
За останні 60 днів зміна ціни Ethos Reserve Note до USD становила $ -0.0400416499.
За останні 90 днів зміна ціни Ethos Reserve Note до USD становила $ -0.0433084935996091.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0133767084658336
|-1.38%
|30 днів
|$ -0.0578128095
|-6.08%
|60 днів
|$ -0.0400416499
|-4.21%
|90 днів
|$ -0.0433084935996091
|-4.35%
Останній аналіз цін Ethos Reserve Note: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-1.38%
-2.02%
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