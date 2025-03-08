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Ціна Ethos Reserve Note (ERN)

USD

Графік ціни Ethos Reserve Note (ERN) в реальному часі

$0.951534
$0.951534$0.951534
-1.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Ethos Reserve Note (ERN)

Поточна ціна Ethos Reserve Note (ERN) сьогодні становить 0.95067 USD з ринковою капіталізацією $ 188.42K USD. Ціна ERN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethos Reserve Note:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.31K USD
- зміна ціни Ethos Reserve Note протягом дня — -1.38%
- циркуляційна пропозиція – 198.19K USD

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Цінові показники Ethos Reserve Note (ERN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethos Reserve Note до USD становила $ -0.0133767084658336.
За останні 30 днів зміна ціни Ethos Reserve Note до USD становила $ -0.0578128095.
За останні 60 днів зміна ціни Ethos Reserve Note до USD становила $ -0.0400416499.
За останні 90 днів зміна ціни Ethos Reserve Note до USD становила $ -0.0433084935996091.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0133767084658336-1.38%
30 днів$ -0.0578128095-6.08%
60 днів$ -0.0400416499-4.21%
90 днів$ -0.0433084935996091-4.35%

Аналіз цін Ethos Reserve Note (ERN)

Останній аналіз цін Ethos Reserve Note: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.94478
$ 0.94478$ 0.94478

$ 0.982092
$ 0.982092$ 0.982092

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

-0.08%

-1.38%

-2.02%

Ринкова інформація Ethos Reserve Note (ERN)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 188.42K
$ 188.42K$ 188.42K

$ 23.31K
$ 23.31K$ 23.31K

198.19K
198.19K 198.19K

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Ресурс Ethos Reserve Note (ERN)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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