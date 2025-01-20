Ціна Ethlas (ELS)
Поточна ціна Ethlas (ELS) сьогодні становить 0.01104383 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ELS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethlas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.60K USD
- зміна ціни Ethlas протягом дня — -2.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethlas до USD становила $ -0.00028103619517358.
За останні 30 днів зміна ціни Ethlas до USD становила $ -0.0025042127.
За останні 60 днів зміна ціни Ethlas до USD становила $ -0.0032175138.
За останні 90 днів зміна ціни Ethlas до USD становила $ -0.005828062991405082.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00028103619517358
|-2.48%
|30 днів
|$ -0.0025042127
|-22.67%
|60 днів
|$ -0.0032175138
|-29.13%
|90 днів
|$ -0.005828062991405082
|-34.54%
Останній аналіз цін Ethlas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.72%
-2.48%
-7.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ethlas is a Web3 Gaming company engineering the future of gaming. The company builds games and infrastructure tools, unlocking the next level of Web3 experiences. They make Web3 more accessible and safe for both users and companies. Ethlas aspires to be the Epic Valve of Web3 – great companies who have built lasting impact both through the game titles they create, but also through the gaming infrastructure that they provide to other game companies.
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