Сьогоднішня ціна ETHforestAI (ETHFAI)

Поточна ціна ETHforestAI (ETHFAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.81K USD. Ціна ETHFAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ETHforestAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.06 USD

- зміна ціни ETHforestAI протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 22.57B USD

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