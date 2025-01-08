Ціна ETHforestAI (ETHFAI)
Поточна ціна ETHforestAI (ETHFAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.81K USD. Ціна ETHFAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ETHforestAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.06 USD
- зміна ціни ETHforestAI протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 22.57B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ETHforestAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ETHforestAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ETHforestAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ETHforestAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.30%
|30 днів
|$ 0
|-8.99%
|60 днів
|$ 0
|-0.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ETHforestAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.30%
+6.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies. What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease. History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023. What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.
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