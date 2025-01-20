Ціна EtheRunes (ETR)
Поточна ціна EtheRunes (ETR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EtheRunes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 493.53 USD
- зміна ціни EtheRunes протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EtheRunes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EtheRunes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EtheRunes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EtheRunes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9.54%
|60 днів
|$ 0
|+5.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EtheRunes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EtheRunes aims to bridge two leading blockchain ecosystems, Ethereum and Bitcoin, through the integration of Ethereum's ERC-20 standard and Bitcoin's innovative Runes protocol. This project seeks to leverage the strengths of both platforms to create a decentralized finance (DeFi) environment that enables more fluid interaction and transaction capabilities across these networks.
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