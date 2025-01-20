Ціна Etherpets (EPETS)
Поточна ціна Etherpets (EPETS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EPETS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Etherpets:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03 USD
- зміна ціни Etherpets протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Etherpets до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Etherpets до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Etherpets до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Etherpets до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-19.91%
|60 днів
|$ 0
|-24.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Etherpets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Etherpets : A DeFi game to collect, nurture, and evolve digital pets, earning experience through blockchain transactions.
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