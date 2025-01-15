Сьогоднішня ціна Ethernus (ETUS)

Поточна ціна Ethernus (ETUS) сьогодні становить 0.02230327 USD з ринковою капіталізацією $ 18.92M USD. Ціна ETUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethernus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.47K USD

- зміна ціни Ethernus протягом дня — +4.16%

- циркуляційна пропозиція – 850.00M USD

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