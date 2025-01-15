Ціна Ethernus (ETUS)
Поточна ціна Ethernus (ETUS) сьогодні становить 0.02230327 USD з ринковою капіталізацією $ 18.92M USD. Ціна ETUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethernus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.47K USD
- зміна ціни Ethernus протягом дня — +4.16%
- циркуляційна пропозиція – 850.00M USD
Отримуйте оновлення цін ETUS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ETUS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethernus до USD становила $ +0.00088983.
За останні 30 днів зміна ціни Ethernus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ethernus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ethernus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00088983
|+4.16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ethernus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.78%
+4.16%
+44.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ethernus is a decentralized ecosystem designed to provide algorithmic price stability, cross-chain interoperability, and user-centric financial solutions. The project’s primary token, ETUS, operates on the Polygon blockchain and is stabilized around $0.10 through an innovative PriceBalancer mechanism. Ethernus introduces a multi-phase progression system, allowing users to transition from ETUS to sETUS and ultimately to SLAR, unlocking governance capabilities and access to advanced staking pools. Core utilities include donation pools with reward mechanisms, governance voting via SLAR, and staking opportunities that incentivize long-term engagement. With a focus on transparency, sustainability, and community involvement, Ethernus aims to redefine blockchain-based financial ecosystems.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ETUS до AUD
A$0.035685232
|1 ETUS до GBP
￡0.0180656487
|1 ETUS до EUR
€0.0214111392
|1 ETUS до USD
$0.02230327
|1 ETUS до MYR
RM0.1001416823
|1 ETUS до TRY
₺0.7908739542
|1 ETUS до JPY
¥3.4864471664
|1 ETUS до RUB
₽2.2876464039
|1 ETUS до INR
₹1.9256643318
|1 ETUS до IDR
Rp365.6273185488
|1 ETUS до PHP
₱1.3036261315
|1 ETUS до EGP
￡E.1.1251999715
|1 ETUS до BRL
R$0.1347117508
|1 ETUS до CAD
C$0.0318936761
|1 ETUS до BDT
৳2.6978035392
|1 ETUS до NGN
₦34.686045504
|1 ETUS до UAH
₴0.9385216016
|1 ETUS до VES
Bs1.18207331
|1 ETUS до PKR
Rs6.2107915969
|1 ETUS до KZT
₸11.7756804946
|1 ETUS до THB
฿0.7703549458
|1 ETUS до TWD
NT$0.7340006157
|1 ETUS до CHF
Fr0.0202959757
|1 ETUS до HKD
HK$0.1735194406
|1 ETUS до MAD
.د.م0.2232557327