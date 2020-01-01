Токеноміка Ethernity Chain (ERN) Дізнайтеся ключову інформацію про Ethernity Chain (ERN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ethernity Chain (ERN) Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain! Офіційний вебсайт: https://ethernity.io/ Купити ERN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ethernity Chain (ERN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ethernity Chain (ERN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,59M $ 22,59M $ 22,59M Загальна пропозиція: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M Циркуляційна пропозиція: $ 24,03M $ 24,03M $ 24,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 28,20M $ 28,20M $ 28,20M Історичний максимум: $ 73,86 $ 73,86 $ 73,86 Історичний мінімум: $ 0,936313 $ 0,936313 $ 0,936313 Поточна ціна: $ 0,939642 $ 0,939642 $ 0,939642 Дізнайтеся більше про ціну Ethernity Chain (ERN)

Токеноміка Ethernity Chain (ERN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ethernity Chain (ERN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ERN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ERN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ERN, досліджуйте ціну токена ERN в реальному часі!

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