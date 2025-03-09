Сьогоднішня ціна Ethernity Chain (ERN)

Поточна ціна Ethernity Chain (ERN) сьогодні становить 2.05 USD з ринковою капіталізацією $ 48.72M USD. Ціна ERN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethernity Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.52M USD

- зміна ціни Ethernity Chain протягом дня — +5.05%

- циркуляційна пропозиція – 23.73M USD

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