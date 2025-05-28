Ціна Ethermax (MAXX)
Поточна ціна Ethermax (MAXX) сьогодні становить 0,01181538 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна MAXX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethermax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6,62K USD
- зміна ціни Ethermax протягом дня — -8,30%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethermax до USD становила $ -0,00107062956926171.
За останні 30 днів зміна ціни Ethermax до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ethermax до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ethermax до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00107062956926171
|-8,30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ethermax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,38%
-8,30%
-43,38%
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