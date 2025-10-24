Інформація щодо ціни Etherland (ELAND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00162922 $ 0,00162922 $ 0,00162922 Мін. за 24 год $ 0,00178912 $ 0,00178912 $ 0,00178912 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00162922$ 0,00162922 $ 0,00162922 Макс. за 24 год $ 0,00178912$ 0,00178912 $ 0,00178912 Рекордний максимум $ 0,447864$ 0,447864 $ 0,447864 Найнижча ціна $ 0,00151247$ 0,00151247 $ 0,00151247 Зміна ціни (за 1 год) +0,27% Зміна ціни (1 дн.) -1,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,87%

Актуальна ціна Etherland (ELAND) становить $0,00169844. За останні 24 години ELAND торгувався між мінімумом у $ 0,00162922 і максимумом у $ 0,00178912, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ELAND становить $ 0,447864, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00151247.

Що стосується короткострокових результатів, то ELAND змінився на +0,27% за останню годину, -1,67% за 24 години та на -6,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Etherland (ELAND)

Ринкова капіталізація $ 69,44K$ 69,44K $ 69,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 69,68K$ 69,68K $ 69,68K Циркуляційне постачання 40,88M 40,88M 40,88M Загальна пропозиція 41 024 063,0 41 024 063,0 41 024 063,0

Поточна ринкова капіталізація Etherland — $ 69,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ELAND — 40,88M, зі загальною пропозицією 41024063.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69,68K.