Токеноміка Etherisc DIP (DIP) Дізнайтеся ключову інформацію про Etherisc DIP (DIP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Etherisc DIP (DIP) Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments. Офіційний вебсайт: https://etherisc.com/ Whitepaper: https://etherisc.com/files/etherisc_whitepaper_1.0_en.pdf Купити DIP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Etherisc DIP (DIP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Etherisc DIP (DIP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,48M $ 2,48M $ 2,48M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 383,45M $ 383,45M $ 383,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,48M $ 6,48M $ 6,48M Історичний максимум: $ 0,460205 $ 0,460205 $ 0,460205 Історичний мінімум: $ 0,00226715 $ 0,00226715 $ 0,00226715 Поточна ціна: $ 0,0064812 $ 0,0064812 $ 0,0064812 Дізнайтеся більше про ціну Etherisc DIP (DIP)

Токеноміка Etherisc DIP (DIP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Etherisc DIP (DIP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DIP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DIP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DIP, досліджуйте ціну токена DIP в реальному часі!

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