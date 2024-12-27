Ціна Etherfuse USTRY (USTRY)
Поточна ціна Etherfuse USTRY (USTRY) сьогодні становить 1.015 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна USTRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Etherfuse USTRY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.32 USD
- зміна ціни Etherfuse USTRY протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.20M USD
Отримуйте оновлення цін USTRY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни USTRY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Etherfuse USTRY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Etherfuse USTRY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Etherfuse USTRY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Etherfuse USTRY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Etherfuse USTRY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 USTRY до AUD
A$1.63415
|1 USTRY до GBP
￡0.80185
|1 USTRY до EUR
€0.9744
|1 USTRY до USD
$1.015
|1 USTRY до MYR
RM4.53705
|1 USTRY до TRY
₺35.7483
|1 USTRY до JPY
¥160.11625
|1 USTRY до RUB
₽108.35125
|1 USTRY до INR
₹86.85355
|1 USTRY до IDR
Rp16,370.96545
|1 USTRY до PHP
₱59.06285
|1 USTRY до EGP
￡E.51.63305
|1 USTRY до BRL
R$6.2727
|1 USTRY до CAD
C$1.4616
|1 USTRY до BDT
৳121.0895
|1 USTRY до NGN
₦1,571.1997
|1 USTRY до UAH
₴42.4879
|1 USTRY до VES
Bs51.765
|1 USTRY до PKR
Rs282.09895
|1 USTRY до KZT
₸525.08995
|1 USTRY до THB
฿34.49985
|1 USTRY до TWD
NT$33.34275
|1 USTRY до CHF
Fr0.9135
|1 USTRY до HKD
HK$7.8764
|1 USTRY до MAD
.د.م10.2109