Токеноміка Etherfuse TESOURO (TESOURO) Дізнайтеся ключову інформацію про Etherfuse TESOURO (TESOURO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Etherfuse TESOURO (TESOURO) Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized sovereign debt with minimal restrictions. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures weekly. Etherfuse Stablebonds are the closest thing to a credit account that earns yield on the blockchain. Офіційний вебсайт: https://www.etherfuse.com/ Whitepaper: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper Купити TESOURO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Etherfuse TESOURO (TESOURO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Etherfuse TESOURO (TESOURO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 240,37K $ 240,37K $ 240,37K Загальна пропозиція: $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Циркуляційна пропозиція: $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M FDV (повністю розведена вартість): $ 240,13K $ 240,13K $ 240,13K Історичний максимум: $ 0,177779 $ 0,177779 $ 0,177779 Історичний мінімум: $ 0,169918 $ 0,169918 $ 0,169918 Поточна ціна: $ 0,177714 $ 0,177714 $ 0,177714 Дізнайтеся більше про ціну Etherfuse TESOURO (TESOURO)

Токеноміка Etherfuse TESOURO (TESOURO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Etherfuse TESOURO (TESOURO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TESOURO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TESOURO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TESOURO, досліджуйте ціну токена TESOURO в реальному часі!

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