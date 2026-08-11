Сьогоднішня ціна Etherfuse GILTS

Поточна ціна Etherfuse GILTS (GILTS) сьогодні становить $ 1.42, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GILTS до USD становить $ 1.42 за GILTS.

Etherfuse GILTS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 177,367, з циркуляційною пропозицією у 125.03K GILTS. Протягом останніх 24 годин GILTS торгувався між $ 1.42 (мінімум) та $ 1.42 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.44, тоді як історичний мінімум — $ 1.37.

У короткостроковій динаміці GILTS змінився на -- за останню годину та на +0.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 122.72.

Ринкова інформація щодо Etherfuse GILTS (GILTS)

Ринкова капіталізація $ 177.37K$ 177.37K $ 177.37K Обсяг (за 24 год) $ 122.72$ 122.72 $ 122.72 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 177.37K$ 177.37K $ 177.37K Циркуляційне постачання 125.03K 125.03K 125.03K Загальна пропозиція 125,026.0 125,026.0 125,026.0

Поточна ринкова капіталізація Etherfuse GILTS — $ 177.37K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 122.72. Циркуляційна пропозиція GILTS — 125.03K, зі загальною пропозицією 125026.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 177.37K.