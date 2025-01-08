Ціна Etherfuse EUROB (EUROB)
Поточна ціна Etherfuse EUROB (EUROB) сьогодні становить 1.045 USD з ринковою капіталізацією $ 15.21K USD. Ціна EUROB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Etherfuse EUROB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.97 USD
- зміна ціни Etherfuse EUROB протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 14.55K USD
Отримуйте оновлення цін EUROB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EUROB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Etherfuse EUROB до USD становила $ +0.00201799.
За останні 30 днів зміна ціни Etherfuse EUROB до USD становила $ -0.0130703375.
За останні 60 днів зміна ціни Etherfuse EUROB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Etherfuse EUROB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00201799
|+0.19%
|30 днів
|$ -0.0130703375
|-1.25%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Etherfuse EUROB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.19%
+0.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized sovereign debt with minimal restrictions. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously . Etherfuse Stablebonds are the closest thing to a credit account that earns yield on the blockchain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EUROB до AUD
A$1.672
|1 EUROB до GBP
￡0.836
|1 EUROB до EUR
€1.0032
|1 EUROB до USD
$1.045
|1 EUROB до MYR
RM4.6816
|1 EUROB до TRY
₺36.91985
|1 EUROB до JPY
¥165.319
|1 EUROB до RUB
₽112.07625
|1 EUROB до INR
₹89.661
|1 EUROB до IDR
Rp16,854.83635
|1 EUROB до PHP
₱60.9235
|1 EUROB до EGP
￡E.52.92925
|1 EUROB до BRL
R$6.36405
|1 EUROB до CAD
C$1.49435
|1 EUROB до BDT
৳127.281
|1 EUROB до NGN
₦1,615.14155
|1 EUROB до UAH
₴44.21395
|1 EUROB до VES
Bs55.385
|1 EUROB до PKR
Rs291.1579
|1 EUROB до KZT
₸552.6169
|1 EUROB до THB
฿36.157
|1 EUROB до TWD
NT$34.20285
|1 EUROB до CHF
Fr0.9405
|1 EUROB до HKD
HK$8.11965
|1 EUROB до MAD
.د.م10.46045