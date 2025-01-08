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Ціна Etherfuse EUROB (EUROB)

USD

Графік ціни Etherfuse EUROB (EUROB) в реальному часі

$1.045
$1.045$1.045
+0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Etherfuse EUROB (EUROB)

Поточна ціна Etherfuse EUROB (EUROB) сьогодні становить 1.045 USD з ринковою капіталізацією $ 15.21K USD. Ціна EUROB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Etherfuse EUROB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.97 USD
- зміна ціни Etherfuse EUROB протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 14.55K USD

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Цінові показники Etherfuse EUROB (EUROB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Etherfuse EUROB до USD становила $ +0.00201799.
За останні 30 днів зміна ціни Etherfuse EUROB до USD становила $ -0.0130703375.
За останні 60 днів зміна ціни Etherfuse EUROB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Etherfuse EUROB до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00201799+0.19%
30 днів$ -0.0130703375-1.25%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Etherfuse EUROB (EUROB)

Останній аналіз цін Etherfuse EUROB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.066
$ 1.066$ 1.066

--

+0.19%

+0.03%

Ринкова інформація Etherfuse EUROB (EUROB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 15.21K
$ 15.21K$ 15.21K

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

14.55K
14.55K 14.55K

Що таке Etherfuse EUROB ( EUROB)

Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized sovereign debt with minimal restrictions. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously . Etherfuse Stablebonds are the closest thing to a credit account that earns yield on the blockchain.

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Ресурс Etherfuse EUROB (EUROB)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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