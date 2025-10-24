Інформація щодо ціни Etherex Liquid Staking Token (REX33) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,220695 Макс. за 24 год $ 0,246551 Рекордний максимум $ 0,583351 Найнижча ціна $ 0,220695 Зміна ціни (за 1 год) +0,27% Зміна ціни (1 дн.) +2,15% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,40%

Актуальна ціна Etherex Liquid Staking Token (REX33) становить $0,239889. За останні 24 години REX33 торгувався між мінімумом у $ 0,220695 і максимумом у $ 0,246551, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум REX33 становить $ 0,583351, тоді як його історичний мінімум — $ 0,220695.

Що стосується короткострокових результатів, то REX33 змінився на +0,27% за останню годину, +2,15% за 24 години та на -12,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Ринкова капіталізація $ 20,61M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,61M Циркуляційне постачання 85,92M Загальна пропозиція 85 916 254,25142388

Поточна ринкова капіталізація Etherex Liquid Staking Token — $ 20,61M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція REX33 — 85,92M, зі загальною пропозицією 85916254.25142388. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,61M.