Актуальна ціна Etherex Liquid Staking Token сьогодні становить 0,239889 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни REX33 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни REX33 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Etherex Liquid Staking Token сьогодні становить 0,239889 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни REX33 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни REX33 на MEXC вже зараз.

Докладніше про REX33

Інформація про ціну REX33

Офіційний вебсайт REX33

Токеноміка REX33

Прогноз ціни REX33

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Etherex Liquid Staking Token

Ціна Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 REX33 до USD:

$0,239889
$0,239889$0,239889
+2,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Etherex Liquid Staking Token (REX33) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:58:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Etherex Liquid Staking Token (REX33) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,220695
$ 0,220695$ 0,220695
Мін. за 24 год
$ 0,246551
$ 0,246551$ 0,246551
Макс. за 24 год

$ 0,220695
$ 0,220695$ 0,220695

$ 0,246551
$ 0,246551$ 0,246551

$ 0,583351
$ 0,583351$ 0,583351

$ 0,220695
$ 0,220695$ 0,220695

+0,27%

+2,15%

-12,40%

-12,40%

Актуальна ціна Etherex Liquid Staking Token (REX33) становить $0,239889. За останні 24 години REX33 торгувався між мінімумом у $ 0,220695 і максимумом у $ 0,246551, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум REX33 становить $ 0,583351, тоді як його історичний мінімум — $ 0,220695.

Що стосується короткострокових результатів, то REX33 змінився на +0,27% за останню годину, +2,15% за 24 години та на -12,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Etherex Liquid Staking Token (REX33)

$ 20,61M
$ 20,61M$ 20,61M

--
----

$ 20,61M
$ 20,61M$ 20,61M

85,92M
85,92M 85,92M

85 916 254,25142388
85 916 254,25142388 85 916 254,25142388

Поточна ринкова капіталізація Etherex Liquid Staking Token — $ 20,61M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція REX33 — 85,92M, зі загальною пропозицією 85916254.25142388. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,61M.

Історія ціни Etherex Liquid Staking Token (REX33) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Etherex Liquid Staking Token до USD становила $ +0,00505779.
За останні 30 днів зміна ціни Etherex Liquid Staking Token до USD становила $ -0,0458349915.
За останні 60 днів зміна ціни Etherex Liquid Staking Token до USD становила $ -0,0949106914.
За останні 90 днів зміна ціни Etherex Liquid Staking Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00505779+2,15%
30 днів$ -0,0458349915-19,10%
60 днів$ -0,0949106914-39,56%
90 днів$ 0--

Що таке Etherex Liquid Staking Token (REX33)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Etherex Liquid Staking Token (USD)

Скільки коштуватиме Etherex Liquid Staking Token (REX33) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Etherex Liquid Staking Token (REX33) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Etherex Liquid Staking Token.

Перегляньте прогноз ціни Etherex Liquid Staking Token вже зараз!

REX33 до місцевих валют

Токеноміка Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Розуміння токеноміки Etherex Liquid Staking Token (REX33) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена REX33 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Скільки сьогодні коштує Etherex Liquid Staking Token (REX33)?
Актуальна ціна REX33 у USD становить 0,239889 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна REX33 до USD?
Поточна ціна REX33 до USD — $ 0,239889. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Etherex Liquid Staking Token?
Ринкова капіталізація REX33 — $ 20,61M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція REX33?
Циркуляційна пропозиція REX33 — 85,92M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) REX33?
REX33 досяг історичної максимальної ціни у 0,583351 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) REX33?
Історична мінімальна ціна REX33 становила 0,220695 USD.
Який обсяг торгівлі REX33?
Актуальний обсяг торгівлі REX33 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна REX33 цього року?
REX33 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни REX33 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:58:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.