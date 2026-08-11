Сьогоднішня ціна Etherex

Поточна ціна Etherex (REX) сьогодні становить $ 0,0052442, зі зміною 8,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REX до USD становить $ 0,0052442 за REX.

Etherex наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 300 994, з циркуляційною пропозицією у 57,42M REX. Протягом останніх 24 годин REX торгувався між $ 0,00464935 (мінімум) та $ 0,00532302 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,623872, тоді як історичний мінімум — $ 0,00371707.

У короткостроковій динаміці REX змінився на +0,64% за останню годину та на +16,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 298,92.

Ринкова інформація щодо Etherex (REX)

Ринкова капіталізація $ 300,99K$ 300,99K $ 300,99K Обсяг (за 24 год) $ 298,92$ 298,92 $ 298,92 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,15M$ 2,15M $ 2,15M Циркуляційне постачання 57,42M 57,42M 57,42M Загальна пропозиція 409 954 864,7437711 409 954 864,7437711 409 954 864,7437711

Поточна ринкова капіталізація Etherex — $ 300,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 298,92. Циркуляційна пропозиція REX — 57,42M, зі загальною пропозицією 409954864.7437711. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,15M.