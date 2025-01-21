Ціна EthereumX (ETX)
Поточна ціна EthereumX (ETX) сьогодні становить 0.00121937 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EthereumX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.26 USD
- зміна ціни EthereumX протягом дня — -1.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EthereumX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EthereumX до USD становила $ +0.0010453439.
За останні 60 днів зміна ціни EthereumX до USD становила $ +0.0010101523.
За останні 90 днів зміна ціни EthereumX до USD становила $ +0.0005161020462969143.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.68%
|30 днів
|$ +0.0010453439
|+85.73%
|60 днів
|$ +0.0010101523
|+82.84%
|90 днів
|$ +0.0005161020462969143
|+73.39%
Останній аналіз цін EthereumX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-1.68%
-14.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ethereum X is an asset running on Stellar that aims to accomplish the Vitalik’s vision under an scalable way so people can use a global peer-to-peer electronic cash system.
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