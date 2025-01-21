Ціна EthereumMax (EMAX)
Поточна ціна EthereumMax (EMAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EMAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EthereumMax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.30 USD
- зміна ціни EthereumMax протягом дня — +11.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EthereumMax до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EthereumMax до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EthereumMax до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EthereumMax до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.48%
|30 днів
|$ 0
|-8.39%
|60 днів
|$ 0
|-15.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EthereumMax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
+11.48%
+14.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EthereumMax (EMAX) is a progressive ERC-20 token built on the secure Ethereum network. We launched EMAX with a vision to bridge the gap between the emergence of community-driven tokens and the well-known foundational coins of crypto, creating a unique token that provides lifestyle perks with financial rewards and incentives to its holders with a pathway for practical long-term use in everyday life. This is the essence of the Culture Token. EMAX launched with a total supply of 2 quadrillion tokens, yet that circulating supply continues to decrease as our tokenomics include a 0% tax on buys, a 9% tax on sells and transfers, 3% of which remains in treasury and 6% is burned every other week. To start on the right foot and to establish EMAX as a long-term project, we had no biased pre-sale event as 100% of the tokens were released on the open market, we locked liquidity to support the project, and founder wallets have been locked and verified as a sign of commitment to deepen trust within the community. EMAX is a long-term project with a bold vision, strategic roadmap, and united community to accomplish lofty goals few have ever imagined, let alone conquered – and we plan on doing just that.
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