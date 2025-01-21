Сьогоднішня ціна Ethereum Volatility Index Token (ETHV)

Поточна ціна Ethereum Volatility Index Token (ETHV) сьогодні становить 80.2 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethereum Volatility Index Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.42 USD

- зміна ціни Ethereum Volatility Index Token протягом дня — +0.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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