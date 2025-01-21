Ціна Ethereum Volatility Index Token (ETHV)
Поточна ціна Ethereum Volatility Index Token (ETHV) сьогодні становить 80.2 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethereum Volatility Index Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.42 USD
- зміна ціни Ethereum Volatility Index Token протягом дня — +0.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethereum Volatility Index Token до USD становила $ +0.299538.
За останні 30 днів зміна ціни Ethereum Volatility Index Token до USD становила $ +1.3751974200.
За останні 60 днів зміна ціни Ethereum Volatility Index Token до USD становила $ +0.5962388800.
За останні 90 днів зміна ціни Ethereum Volatility Index Token до USD становила $ +0.67158552774432.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.299538
|+0.37%
|30 днів
|$ +1.3751974200
|+1.71%
|60 днів
|$ +0.5962388800
|+0.74%
|90 днів
|$ +0.67158552774432
|+0.84%
Останній аналіз цін Ethereum Volatility Index Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+0.37%
+0.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Volmex (volmex.finance) is a protocol for tokenized volaitlity built on Ethereum. The protocol enables VIX-like indices for crypto-assets and trading functionality piowered by smart contracts. Volmex protocol can be used to create volatility indexes and tradable tokens for crypto assets. Traders can leverage the protocol to express a view on the expected volatility of Bitcoin, Ethereum, and more. Volmex Labs, the builder of volmex.finance, is backed by leading crypto investment and trading firms including Three Arrows Capital, Alameda Research, Robot Ventures, CMS Holdings, and Orthogonal Trading. The Ethereum Volatility Index Token (ETHV) aims to track the reference Ethereum volatility index price, a measure of Ethereum's expected volatility over the next 30 days, available on the Volmex API: https://api.volmex.finance/graphql
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