Сьогоднішня ціна Ethereum Origins (LAPUTA)

Поточна ціна Ethereum Origins (LAPUTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.66K USD. Ціна LAPUTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethereum Origins:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.97 USD

- зміна ціни Ethereum Origins протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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