Ціна Ethereum Meta (ETHM)
Поточна ціна Ethereum Meta (ETHM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 217.82K USD. Ціна ETHM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethereum Meta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD
- зміна ціни Ethereum Meta протягом дня — -63.81%
- циркуляційна пропозиція – 3,001,091.10T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethereum Meta до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ethereum Meta до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ethereum Meta до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ethereum Meta до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-63.81%
|30 днів
|$ 0
|-83.70%
|60 днів
|$ 0
|-72.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ethereum Meta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.84%
-63.81%
-83.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience.
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