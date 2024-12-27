Сьогоднішня ціна Ethereum Meta (ETHM)

Поточна ціна Ethereum Meta (ETHM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 217.82K USD. Ціна ETHM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethereum Meta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD

- зміна ціни Ethereum Meta протягом дня — -63.81%

- циркуляційна пропозиція – 3,001,091.10T USD

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