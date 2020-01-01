Токеноміка ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Дізнайтеся ключову інформацію про ETHEREUM IS GOOD (EBULL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ETHEREUM IS GOOD (EBULL) $EBULL is a meme coin that’s all about the bullish energy of the crypto market. It’s built on Ethereum, and yes, even Vitalik gave it a nod—how’s that for a seal of approval? There’s no fancy utility here, just a straightforward symbol of the market’s wild ride. $EBULL is for the community, by the community. It’s all about good vibes, memes, and having a laugh while riding the market waves. We’re planning some epic events, and who knows—maybe even a cheeky airdrop or two. No complex promises, just a fun coin with a bit of bull spirit. 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring $BULL!

Contract Renounced ~ $BULL owner has given up control over it. By the people. For the people.

LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Офіційний вебсайт: https://www.ethereumbull.com/ Купити EBULL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ETHEREUM IS GOOD (EBULL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Історичний максимум: $ 0,00338426 $ 0,00338426 $ 0,00338426 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010574 $ 0,00010574 $ 0,00010574 Дізнайтеся більше про ціну ETHEREUM IS GOOD (EBULL)

Токеноміка ETHEREUM IS GOOD (EBULL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ETHEREUM IS GOOD (EBULL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EBULL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EBULL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EBULL, досліджуйте ціну токена EBULL в реальному часі!

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