Ціна ETHEREUM IS GOOD (EBULL)
Поточна ціна ETHEREUM IS GOOD (EBULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.06M USD. Ціна EBULL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ETHEREUM IS GOOD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.83K USD
- зміна ціни ETHEREUM IS GOOD протягом дня — +5.19%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ETHEREUM IS GOOD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ETHEREUM IS GOOD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ETHEREUM IS GOOD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ETHEREUM IS GOOD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.19%
|30 днів
|$ 0
|-55.92%
|60 днів
|$ 0
|+154.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ETHEREUM IS GOOD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.69%
+5.19%
-0.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$EBULL is a meme coin that’s all about the bullish energy of the crypto market. It’s built on Ethereum, and yes, even Vitalik gave it a nod—how’s that for a seal of approval? There’s no fancy utility here, just a straightforward symbol of the market’s wild ride. $EBULL is for the community, by the community. It’s all about good vibes, memes, and having a laugh while riding the market waves. We’re planning some epic events, and who knows—maybe even a cheeky airdrop or two. No complex promises, just a fun coin with a bit of bull spirit. - 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring $BULL! - Contract Renounced ~ $BULL owner has given up control over it. By the people. For the people. - LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.
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