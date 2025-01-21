Ціна Ethereum Inu (ETHINU)
Поточна ціна Ethereum Inu (ETHINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethereum Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.91 USD
- зміна ціни Ethereum Inu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethereum Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ethereum Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ethereum Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ethereum Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.29%
|60 днів
|$ 0
|-12.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ethereum Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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