Сьогоднішня ціна Ethereum History

Поточна ціна Ethereum History (HISTORY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HISTORY до USD становить $ 0 за HISTORY.

Ethereum History наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21,481, з циркуляційною пропозицією у 100.00B HISTORY. Протягом останніх 24 годин HISTORY торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HISTORY змінився на -- за останню годину та на +5.52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ethereum History (HISTORY)

Ринкова капіталізація $ 21.48K$ 21.48K $ 21.48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21.48K$ 21.48K $ 21.48K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ethereum History — $ 21.48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HISTORY — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21.48K.