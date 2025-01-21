Сьогоднішня ціна Ethereum Gold (ETHG)

Поточна ціна Ethereum Gold (ETHG) сьогодні становить 0.02392475 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethereum Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.63 USD

- зміна ціни Ethereum Gold протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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