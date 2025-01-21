Ціна Ethereum Gold (ETHG)
Поточна ціна Ethereum Gold (ETHG) сьогодні становить 0.02392475 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethereum Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.63 USD
- зміна ціни Ethereum Gold протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethereum Gold до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ethereum Gold до USD становила $ +0.0022215135.
За останні 60 днів зміна ціни Ethereum Gold до USD становила $ +0.0002382283.
За останні 90 днів зміна ціни Ethereum Gold до USD становила $ -0.01005499849110637.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0022215135
|+9.29%
|60 днів
|$ +0.0002382283
|+1.00%
|90 днів
|$ -0.01005499849110637
|-29.59%
Останній аналіз цін Ethereum Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ethereum Gold carries out a new upgraded POW+POS+POC multi-consensus mechanism on the original Ethereum underlying technology architechture, gathers the computing power of global miners, and continues to maintain the original POW chain.
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