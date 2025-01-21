Ціна Ethereum Express (ETE)
Поточна ціна Ethereum Express (ETE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethereum Express:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.98K USD
- зміна ціни Ethereum Express протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethereum Express до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ethereum Express до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ethereum Express до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ethereum Express до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-51.92%
|60 днів
|$ 0
|-57.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ethereum Express: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The Ethereum Express network is a faster, safer, and cheaper L1 network based on the underlying framework of the Ethereum EVM. What makes your project unique? We will build a blockchain browser independently, which will be more powerful and reliable than ETHscan over time. We will also build a wallet system and ETEswap on our network to make our customers more secure. We will abandon most of the original wormhole systems, and use CEXs（ERC20 & ETRC20）and third-party cross-chain partners to coordinate cross-chains, which is more secure and reliable. History of your project. What’s next for your project? Attract more users and developers. What can your token be used for? ETE(ETRC20)-Gas token and ETE(ERC20)-cross chain token
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