Ціна Ethereum Doge (EDOGE)
Поточна ціна Ethereum Doge (EDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethereum Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 159.10 USD
- зміна ціни Ethereum Doge протягом дня — +3.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethereum Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ethereum Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ethereum Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ethereum Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.79%
|30 днів
|$ 0
|-40.03%
|60 днів
|$ 0
|-71.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ethereum Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+3.79%
-9.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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