Токеноміка Ethereans (OS) Дізнайтеся ключову інформацію про Ethereans (OS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ethereans (OS) The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network. Офіційний вебсайт: https://ethereans.app/ Купити OS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ethereans (OS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ethereans (OS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 98.49K $ 98.49K $ 98.49K Загальна пропозиція: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркуляційна пропозиція: $ 856.01K $ 856.01K $ 856.01K FDV (повністю розведена вартість): $ 115.05K $ 115.05K $ 115.05K Історичний максимум: $ 74.06 $ 74.06 $ 74.06 Історичний мінімум: $ 0.088904 $ 0.088904 $ 0.088904 Поточна ціна: $ 0.115053 $ 0.115053 $ 0.115053 Дізнайтеся більше про ціну Ethereans (OS)

Токеноміка Ethereans (OS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ethereans (OS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OS, досліджуйте ціну токена OS в реальному часі!

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